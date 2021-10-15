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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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​Арт-фестиваль «НЕ!КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

10:55
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​Арт-фестиваль «НЕ!КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

23 октября в 13:30 в Камчатском театре Драмы и комедии состоится Арт-фестиваль «НЕ!КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ», сообщается на сайте театра.

В рамках фестиваля запланировано открытие выставки фотопроекта «LeSouffle. Дыхание». Его осуществляют петербургский балетный фотограф Ирина Яковлева и автор идеи Мария Рылеева-Коган. На фотографиях Звезды петербургской, московской и европейской балетной сцены запечатлены на фоне мусорных полигонов, несанкционированных свалок, пунктов сортировки мусора. Благодаря участникам, известным артистам Русского балета, а также высокохудожественному воплощению, проект увеличивает интерес общественности к проблеме воздействия бытовых отходов на окружающую среду и привлекает внимание к экологическим вопросам.
Специальные гости фестиваля – солисты Михайловского театра Андрей Яхнюк и Ольга Семёнова. Гости мероприятия также смогут посетить:
• Art-fashion показ «Плач Земли» от участников фестиваля парикмахерского искусства «Куафюр» и модельного агентства «Пятый элемент»;
• показ одежды от бренда «Береги Камчатку»;
• выступление артистов, фотосессии.
Настало время задуматься о НЕ!КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ, которое создает человек…
Билеты в кассе и на сайте Камчатского театра драмы и комедии.
не!культурное наследикамчатский театр драмы и комедии
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