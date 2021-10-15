​Морские ежи и другие донные организмы восстанавливаются, но постепенно

Ученые Института мирового океана представили предварительные результаты научно-исследовательской экспедиции на побережье Тихого океана

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретился с учёными Института мирового океана ДВФУ и представителями науки края. Он предложил опубликовать результаты научных исследований на портале экологического мониторинга

Во встрече в том числе приняли участие министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, представители Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Камчатского филиала ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, ФГБНУ «КамчатНИРО», Кроноцкого заповедника и Природного парка «Вулканы Камчатки».

Были рассмотрены предварительные результаты научно-исследовательской экспедиции на побережье Тихого океана. Сейчас сотрудники Института мирового океана изучают восстановительный потенциал экосистем юго-восточной и юго-западной Камчатки в районах массовой гибели гидробионтов после вредоносного цветения воды осенью 2020 года.

«В рамках экспедиции мы проводим исследование нескольких реперных акваторий. Мы наблюдаем за тем, как восстанавливаются морские организмы, которые были подвержены воздействию цветения микроводорослей осенью 2020 года. Также мы смотрим, в каком состоянии находятся прибрежные экосистемы на суше и исследуем Козельский полигон, получивший большое внимание во время событий прошлого года, в том числе и то, какие изменения произошли на его территории за год. По предварительным результатам можно говорить о том, что экосистемы восстанавливаются: многие организмы, которые в прошлом году отсутствовали, есть в акватории. Морские ежи, попавшие под воздействие эффекта выделения токсинов, в этом году присутствуют, но не в обычном количестве, то есть восстановление идёт постепенно», — рассказал директор Института мирового океана Кирилл Винников.

Учёные провели анализ донных организмов, включая морских ежей, взяли анализы следовых ДНК, чтобы определить, какие ещё организмы присутствуют в акватории и остались незамеченными.

«В первую очередь для нас интересна концентрация микроводорослей, их разнообразие. Наша лаборатория занимается разработкой генетических технологий, позволяющих определять те микроводоросли, которые мы обнаружили в прошлом году. В целом экспедиция проходит успешно, погода позволила выполнить все поставленные задачи. Ещё нам предстоит поездка в Озерновский, где мы проведём последнюю съёмку», — добавил Кирилл Винников.

Вмести с тем, по словам директора Института мирового океана, последовательность событий, которые привели к катаклизму на побережье Камчатки, доподлинно не установлены. Явление комплексное и связано как с потеплением воды в акватории, так и с обильным цветением вредоносных водорослей. При этом все предшествующие события учёные до сих пор не могут реконструировать точно, потому что данные собирались уже после случившегося.

«Тем не менее было обнаружено порядка 10 микроводорослей в разной концентрации, новые токсины, природу которых мы до сих пор не знаем. Целый институт биоорганической химии занимается созданием маркёров, которые позволят в будущем эти токсины идентифицировать. Параллельно работает лаборатория спутникового зондирования, которая пытается мониторить цветение водорослей в северных водах Тихого океана. Все эти данные будут собраны для министерства образования и науки, благодаря чему мы надеемся запустить комплексную программу, которая позволит создать общую картину происходящих явлений», — добавил Кирилл Винников.

Владимир Солодов в свою очередь отметил, что на Камчатке в связи с прошлогодними событиями была запущена система экологического мониторинга и предложил опубликовать результаты исследований на этом портале, чтобы информация была доступна общественности.

«Сейчас основной функционал портала — это карта, где можно ознакомиться с данными мониторинга, который проводится государственными организациями, в том числе Гидрометом и МЧС. Однако мне хотелось бы, чтобы, помимо данных и сигнальной системы о превышении каких-то показателей, там была представлена описательная аналитика. Поэтому я бы попросил по результатам экспедиции разместить ваши наработки, доступные неспециалистам, чтобы заинтересованные могли больше узнать об этой теме», — сказал Владимир Солодов.

Также на встрече обсудили исследование мирового океана на базе Камчатского края. Так, в регионе уже реализуется проект научно-образовательного центра «Ойкумена», задача которого создать эталонный образец современной экономической и хозяйственной деятельности человека на естественных природных территориях. Кроме того, научно-образовательный центр «Север: территория устойчивого развития», в состав которого вошёл и Камчатский край, предполагает исследование климата и океана, а также вулканологии и влияния вулканической активности на безопасность жизнедеятельности людей.