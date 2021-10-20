​Камчатский край и Торгово-промышленная палата России подписали соглашение для привлечения инвестиций

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин и президент Торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрий Коростелев подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в части привлечения инвестиций в регион, продвижение его интересов на территории страны, а также совместное создание благоприятного климата для бизнеса в Камчатском крае.

«Очень рад, что мы подписали соглашение о сотрудничестве в день празднования 30-летия Торгово-промышленной палаты. На самом деле мы уже реализуем его на практике, в том числе региональное отделение Торгово-промышленной палаты является частью нашей общей системы по выстраиванию взаимодействия с бизнесом и созданию благоприятного инвестиционного климата. Соглашение в свою очередь фиксирует юридически значимые намерения. Они касаются представительства и презентации Камчатского края для инвесторов в Москве, на зарубежных площадках. У Торгово-промышленной палаты есть огромная сеть контактов и обширные инфраструктурные возможности: использование лучших практик других регионов по выстраиванию отношений с бизнесом, информационное сопровождение, целый ряд услуг в сфере юриспруденции. Всё это доступно и для Камчатского края. Надеюсь, что Торгово-промышленная палата Камчатки под руководством нового президента Дмитрия Анатольевича Коростелева станет флагманской, одной из самых сильных на Дальнем Востоке», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор подчеркнул, что Камчатский край заинтересован в продвижении лучших практик привлечения инвестиций, которые накоплены в федеральной палате. Одно из приоритетных направлений в крае – это дальнейшее развитие рыбохозяйственной отрасли. В планах — серьезно нарастить глубину переработки водных биоресурсов. Следующее стратегическое направление – это сфера, связанная с мореходством, судовождением, судоремонтом и судостроением. Третье стратегическое направление – развитие зеленой энергетики. Природные возможности позволят Камчатке сыграть эксклюзивную роль в становлении данной перспективной отрасли в России.

Сергей Катырин отметил, что сотрудничество с Камчатским краем выходит на новый уровень. «Мы открываем новую страницу в наших взаимоотношениях, в совместной работе на территории Камчатского края. У нас много задумок, которые будут полезны для региона», - подчеркнул президент ТПП России.

По словам Сергея Катырина, Камчатке будут полезны возможности системы торгово-промышленных палат страны, зарубежных представительств ТПП РФ, возможности Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии. У Камчатского края огромный потенциал в целом ряде отраслей и направлений, и все достоинства региона нужно правильно образом использовать и донести информацию о них всей стране и миру. Заключаемое соглашение как раз призвано решить эти важные задачи.

Дмитрий Коростелев рассказал, что подписание соглашение – это большая ответственность для ТПП Камчатского края, документ оформил те совместные начинания, которые были заложены в сотрудничестве с ТПП РФ в 2021 году и определил направления дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Определены и ближайшие совместные проекты. Сергей Катырин подчеркнул, что уже достигнута договоренность о проведении презентации Камчатского края на площадке ТПП РФ. Далее будут проводиться отраслевые презентации. В перспективе планируется открыть в Петропавловске-Камчатском филиал Морской арбитражной комиссии, работа которого поможет развитию стратегической отрасли региона.

Фото: Пресс-служба ТПП РФ