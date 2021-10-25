​Разобраться с доставкой почты на север Камчатки

Урегулировать доставку почтовых отправлений в Пенжинский район в течение недели - такое поручение дал губернатор края Владимир Солодов во время оперативного совещания.

Он сообщил, что приходит большое количество обращений, связанных с доставкой почты в Пенжинский район.

«Из-за погодных условий были перебои с отправкой воздушных судов по этому направлению. Необходимо в течение недели решить этот вопрос. Я связывался с руководителем филиала Почты России, он поручит в приоритетном порядке разобрать почтовые отправления. Там скопилось порядка 450 килограммов груза, примерно такое же количество ожидает отправки из Пенжинского района. Нам со своей стороны необходимо увезти эту почту при выполнении рейсов на этой неделе. Ситуация ненормальная, когда люди заказали канцелярию на 1 сентября, но до сих пор ее не получили», - сказал Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что ситуацию держит на личном контроле.