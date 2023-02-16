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  4. Камчатские спасатели выручили из беды застрявшего под бетонными плитами щенка

Камчатские спасатели выручили из беды застрявшего под бетонными плитами щенка

11:05
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Камчатские спасатели выручили из беды застрявшего под бетонными плитами щенка

Камчатские спасатели выручили из беды щенка, застрявшего под бетонным плитами заброшенного здания на 26 километре, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Эта история приключилась 15 февраля. На помощь спасателей позвала женщина, которая сообщила, что щенок попал в «плен» под плитами. На 26 километре сотрудники одной из организаций подкармливают собак, которые обитают в заброшенном здании. Навещала их и позвонившая спасателям женщина. Она услышала лай из-под плит. На вызов приехали четверо спасателей и медик.

В МЧС рассказали, что плиту, из-под которой скулил щенок, сначала подрезали болгаркой, а потом подняли её по частям гидравлическим инструментом. Щенка вызволили. Он оказался обезвожен, но медицинская помощь малышу не потребовалась.

Женщина, которая вызвала спасателей, забрала спасенного щенка себе. Теперь у него есть дом.

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