Ирина Яровая организовала для двухлетнего мальчика с Камчатки с тяжёлым диагнозом лечение в федеральном медцентре

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая организовала лечение для двухлетнего Ромы Болдырева с Камчатки в федеральном научном центре реабилитации имени Альбрехта.

О том, что мальчик с диагнозом «детский церебральный паралич с диплегией» не может попасть к врачам и теряет драгоценное время для лечения, парламентарий узнала из обращения его мамы, которое та направила в адрес депутата.

Екатерина Жук рассказала, что практически прописаться в медицинских кабинетах им пришлось, когда ребенку исполнилось полгода. Семья стала замечать, что мальчик отстает в физическом развитии. Самостоятельно садиться и ползать Рома начал только в год. Ходить вдоль опоры — после полутора лет. Сейчас при ходьбе он подворачивает ноги. Времени на то, чтобы максимально нивелировать на будущее последствия заболевания крайне мало — это возможно только в младенческом возрасте, когда рефлексы еще активны. Однако мама уже год безрезультатно стучится во все медицинские инстанции: для того, чтобы получить необходимые документы и направление на лечение за пределами Камчатского края, нужно заключение невролога, попасть к которому невозможно.

«В краевой больнице к нему не записывают. В платной он принимает три раза в месяц и все расписано. А время идет, без этого мы никуда не можем попасть», — говорит Екатерина.

Когда семья поняла, что самостоятельно справиться с проблемой они не могут, обратились к вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой и попросили помочь получить квоту на лечение. Парламентарий отреагировала сразу же — по её запросу все необходимые документы были направлены в научный центр в Санкт-Петербурге. После этого двухлетний Рома и его мама получили вызов. На приём их ждут уже 14 марта. Для мальчика запланирована комплексная восстановительная реабилитация.

«Спасибо большое! Думаю, мы сами еще бы долго не решили бы этот вопрос, а лечение необходимо. Мы очень благодарны Ирине Анатольевне, за то, что она помогла в таком вопросе, потому что здоровье ребенка — самое важное из того, что может быть», — сказала мама Романа, Екатерина Жук.

Ирина Яровая много лет оказывает большую помощь системе здравоохранения Камчатки. По ее инициативе налажено взаимодействие камчатских врачей с ведущими медицинскими центрами страны. Ирина Яровая лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.