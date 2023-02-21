Путин поручил изменить систему высшего образования в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо вернуться к традиционной подготовке специалистов, которая будет сочетать все лучше, что было в советской системе образования и опыт последних десятилетий.

«Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее: вернуться к традиционной для нашей страны, базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения – от четырех до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки», – сказал президент.

Узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре. Студенты, которые уже поступили в вузы, продолжат обучение по действующим программам, уточнил президент.



Путин подчеркнул, что переход на новую системы должен быть плавным. Правительству предстоит внести множество изменений в нормативные акты.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции. Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.