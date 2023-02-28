Ӈавакык айгытӄываятэн

Гымвэтатэнавэеӈычг’ын ваяттворчествакэн то инэнгыюлэв’кин, ынно ныг’эли «яйгочав’ӈыгыйӈо» то «майӈымэтгыйӈо»

Эчги ынняӄ яйгочав’ныяк урокак литературак ченнэннотакъет, калэӈко тойваята нэкуйгулэньӈынэв’ такалиӈмитычг’у, поэтав’, лымӈылытколг’о.

Татьяна Петровна Лукашкина гайтолэн нымнымык Сопочное, Тигильский районык1918 гэвэгыйӈык мынгытык виткукин чыӄг’ивив’йылг’игык ительменяватэн яйычг’ык. Эньпич тагыйниӈылг’ын, ынныӈыйтылгэын. Инг’э виг’и ылла. Йымэйӈэв’нин ынно алылякинак анянак. Ейгучев’ни Татьяна Петровна нымнымык Сопочное, ӈанӄо Тигилык.

1934 кытаван 1938 гэвэгыйӈэтыӈ ейгучев’ӈи Ленинградык, Институтык Айгытӄываятэн. Ӄун г’опта омакаӈ айгытӄылг’ыйык, етык Ленинградэтыӈ Татьянанак Петровнанак овэкэйтыӈ ёнэн культуран городын, энангыёлав’ӈыгыйӈо ынанмэтг’аэнангыёлавычг’эн.

Тэнмыталойыг’элгык 1937 гэвэгыйӈык калэченма институтык ынно итти Н.К Крупскойынак, миӈкы эллай ӈынвыӄ етылг’у эльг’ав’-янотычг’о вэтатык, омакаӈ гафотографироваллэн ынык омакаӈ. Татьянанак ПЕтровнанак ӄонпоӈ йыгулэннин в’аняво Надежданын Константиновнанын: «Ӄыейгучев’ӈики, Татьянайгэ мэтг’аӈ. Ӈынвыӄ имы-е. ӄийгулэтики. Гынан еллэйвыӈын Айгытӄэтыӈ йыголатгыйӈо, культуран, точчонат!» Ӈаен фотографиян наӈвон гэмгэынки лыг’ук газетак.

Г’опта калеченма Лениградык мылавэ ансамбляк «Айгытӄыйынытг’ыт», ӈанко инэллэчг’у гиллин Татьяна Фёдоровна Петрова-Бытова.

1938 гэвэгыйӈык яйтэ Камчаткайтыӈ эмэт нымитӄин вэтатычг’ын. Нанӈивын айгытӄыяйгочав’ныяйтыӈ чав’чыванымнымыэтыӈ Апоӄайтыӈ, Олюторский районэтыӈ. В’утку гычгочаӈ Эпуӄв’эемык 1932 гэвэгыйӈык гиллин виткукин нымным Культбазан. Ынно ительменваятйилылг’ын йымитытваннин мучгинэв’ кмиӈу, чукотскийваятэн, ӄояямкычгэн. Ӈывой митытвик чав’чывачг’энаӈ, в’уччин мучгин йилыйил выг’век ынкыӈӈывой в’иннетык. Кмиӈыпилляӄ мэтытвэллай в’аняватык ченжнкэчг’энаӈ, ӈыволай ымыӈ аӈаӈъяк, мылавык. Ичг’у чини н нэтэйкынэв’.

1942 гэвэгыйӈык ялгытэ Тэллыччайтыӈ, ӈанӄо ӄычг’атэтыӈ. Вэтатэ инэнгыюлэвычг’у, мэйӈычг’у яноткэн окронык кымэӈыяк, йымэйӈэв’нин чининкинэв’ кмиӈу. Майӈытаньӈыченма чинин наныплепав’нав’ яйгочав’ӈыяв’, накрасиннав’ столо, нэйичинэв’ то нэтэйкынэв’ кимитг’ав’ таньӈычетг’оямтав’элг’ыӈ. Нэйылнэв’ облигацияв’ эналватынвыӈ.

Татьянанак Петровнанак ымоӈ увик йылнин йымэтытвэтанвыӈ, общественным вэтатыӈ то йымэтытвэтмылавыӈвыӈ. Юнэт ынан йылэнин ченэнтоӈвав’мылав’кэнэччато, йытоӈвав’нэн мылаво, еван йытоӈвав’нэн ӄулиӄул «Ныкычвиӄин ӄояӈталг’ын», выг’аёк ӈаен йыплепав’нэн Г.Поротовынак, инэгэйнин припев.

Ынанмальчыг’ын вэтатычг’ын Культуракэн РСФСР нанойповын, мыев’ ёнэн увикин катгогыйӈын ченэнкультуран, ветеран партиян то вэтгыйӈэн, ынаняноткэн мэльюнэтылг’ын Олюторский районкэн.

Пэнсиялг’анма эв’ынчам вэтатэ методистано Районкэн Яяк культурау кмэӈывэтгыйӈык. Ынин вэтат ытти ӈанко, миӈкы эллак кмиӈыпилляӄу: ӈайӈын, Домак культурак, яйгочав’ӈыяк, библиотекак. Йытоӈвав’нэн мылав’аенсамбыль « Тойлыг’атгыйӈын» Тэллычакэнак школак-интернатык. Ӈаей кмиӈу тагыйниӈылг’ин, ӄояв’ъепылг’эн, мэкив’ нымитӄинав’ мыльмылавык ыпполеӈко, ыччу йылэнин, йылнин чини нкин мэтгыйӈын, йумэкэвылг’у гэмэгтгивик.

Мынкокэтог’ынав’ тывылг’о в’аняво Татьянснак Петровнанак: «Лиги лыӈнин то йичинин чав’чывачгэн, ительменычгэн лымӈылё, чининкин юнэт, этгыйӈо, йичинин ӄулив’. То еван чинин йытоӈвав’нэн лымӈылё, ею эллай ёмакав’калэк 1991 гэвэгыйӈык «Лымӈылё аняпэляӄын Петровнанын».

Дочь северного народа

Подвижник народного творчества и просвещения, она стала «школой» и «университетом культуры».

Сегодня в школах на уроках литературы родного языка молодое поколение из книг узнает писателей, поэтов и сказителей.

Татьяна Петровна Лукашкина родилась в селе Сопочное, Тигильского района 1918 года, 12 февраля в ительменской семье. Отца охотник, рыбак. Рано умерла мать. Воспитывала её слепая бабушка. Училась Татьяна Петровна в Сопочном, затем в Тигиле.

С 1934 по 1938 год училась Ленинграде, в Институте народов Севера. Как и многие северяне, оказавшись в Лениграде Татьяна Петровна, впитывала в себя культуру города, знания лучших преподавателей.

В марте 1937 г. во время учебы в институте она была на приеме у Н. К. Крупской в составе делегации женщин-стахановок, сфотографировалась вместе с ней. Татьяна Петровна запомнила слова Надежды Константиновны: «Учись, Танюша, хорошо. Старайся узнать как можно больше. Ты повезешь на Север не только знания, но и культуру, новую жизнь!» Эта историческая фотография обошла в свое время все периодические издания

За время учебы в Ленинграде танцевала в ансамбле «Северное сияние» под руководством Татьяны Фёдоровны Петровой-Бытовой.

В 1938 на Камчатку вернулась грамотным специалистом. Направление получила в школу северного корякского села Апука, Олюторского района. Здесь, в верховьях реки Авьи в 1932 году было первое село Культбаза. Ительменке по национальности, ей пришлось учить грамоте детей коряков, чукчей, эвенов. Пришлось изучать корякский язык, который потом помог ей. Ребятишек учила не только грамоте, но и песням, танцам. Костюмы мастерила сама.

В 1942 году переехала в Тиличики, потом в Палану. Работала учителем, заведующем первым в окроно детским садом, растила своих детей. Во время ВОВ сами ремонтировали школы, красили мебель, собирали и шили теплую одежду для воинов. Сдавали облигации в фонд обороны.

Она работала по выявлению и подготовке национальных самодеятельных певцов, танцоров, музыкантов. При профессиональном творческом поддержке Т. Ф. Петровой-Бытовой, вместе с Г. Поротовым и В. Косыгиным создавала она первый корякский ансамбль танца, который в 1965 году стал лауреатом Всероссийского смотра художественной самодеятельности в Москве.

Татьяна Петровна всю себя отдавала учительству, общественной работе и занятиям национальной самодеятельностью. Всю свою жизнь она неразрывно была связана с художественной самодеятельностью, создавала танцы, сочинила песню «Веселый пастух», позже Г. Поротов обработал эту песню, добавил припев.

Заслуженный работник культуры РСФСР она получила за вклад в дело развития национальной художественной самодеятельности, ветеран партии и труда, почетный гражданин Олюторского района.

На заслуженном отдыхе она работала методистом районного Дома культуры по детской работе. Её работа всюду, где есть дети: на улице, в Доме культуры, в школе, в библиотеке. Татьяна Петровна — создатель танцевального ансамбля «Молодость» из воспитанников Тиличикской школы-интерната. Это дети охотников, оленеводов, которые пластичные от природы, ими руководила, передала опыт, накопленный годами.

Знаток и собиратель корякского и ительменского фольклора, национальных традиций, собирала легенды, песни, сказки, сама сочиняла их. Эти произведения вошли в сборник 1991 года «Сказки бабушки Петровны».

Вспоминая слова Татьяны Петровны: «Мы не имеем права терять культурное наследие северных народностей. В родном языке, национальных обычаях и традициях-исток культуры любого народа, его духовное богатство. Выпадение из памяти хотя бы одного звена-трагедия для общества, непростительная утрата, которую трудно измерить».