Устав и договоры Совета Европы перестают действовать в отношении России

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации, передает ТАСС.

Соответствующий документ опубликован.

Всего денонсируется 21 документ, среди них - европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее.

Как пояснял ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Россия отказалась от так называемых закрытых, то есть открытых только для членов Совета Европы, конвенций этой организации с 16 марта 2022 года - с момента решения о выходе из СЕ. По словам сенатора, новый закон устраняет связанные с этим юридические коллизии именно в российском правовом поле, при этом права и интересы граждан РФ остаются «надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства».

Как отмечалось в сопроводительных материалах, после вступления документа в силу потребуется внесение изменений в федеральные конституционные законы от 30 мая 2001 года «О чрезвычайном положении» (статья 37, «Уведомление и информирование ООН и Совета Европы о введении чрезвычайного положения и прекращении периода его действия») и от 30 января 2002 года «О военном положении» (статья 22, «Уведомление и информирование ООН и СЕ о введении военного положения и его отмене»).

Выход РФ из Совета Европы

Российская Федерация 15 марта 2022 года заявила о намерении выйти из Совета Европы после того, как решением комитета министров организации от 25 февраля было приостановлено ее право на представительство в уставных органах организации. Российская сторона уведомила о выходе из СЕ и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Соответствующее письмо министра иностранных дел России было направлено на имя генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

В нем подчеркивалось, что «вся ответственность за последствия такого шага для общего гуманитарно-правового пространства на континенте лежит на тех, кто сознательно нагнетал напряженность и превращал организацию в инструмент решения своих геополитических задач».

Россия входила в состав СЕ с 1996 года.