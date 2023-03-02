Камчатская пенсионерка зарезала супруга

Завершено расследование уголовного дела 57-летней жительницы Камчатки, обвиняемой в убийстве своего супруга (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

По данным следствия, преступление пенсионерка совершила в ноябре прошлого года в своей квартире. Женщина была пьяна, когда из неприязни к супругу зарезала его кухонным ножом, нанеся множественные удары. Мужчина умер на месте.

Обвиняемая сидит под домашним арестом. Ее уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.