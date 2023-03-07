Трутнев: значение Дальнего Востока для России увеличивается

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, Минкультуры России совместно с властями субъектов ДФО проработать предложения по расширению сети центров креативных индустрий в дальневосточных регионах, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Трутнев провел совещание, посвященное исполнению стратегических инициатив правительства РФ по обеспечению роста численности населения Дальнего Востока на период до 2031 года. В совещании приняли участие главы дальневосточных регионов, руководство федеральных министерств и ведомств. Они обсудили строительство арендного жилья, меры социальной поддержки населения, подготовку кадров и другие вопросы.

На Дальнем Востоке реализуется 2 840 инвестиционных проектов с государственной поддержкой. Благодаря им более 600 предприятий введено в эксплуатацию. Резидентами вложено более трёх триллионов рублей, создано 111,5 тысячи рабочих мест.

Минвостокразвития России по итогам совещания поручено ускорить создание многофункциональных центров сервисной экономики в городах Дальнего Востока с численностью менее 100 тысяч человек.

До 2025 года при поддержке Минкультуры России будут созданы три центра креативных индустрий в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ. Ещё один такой центр будет создан при поддержке Минвостокразвития России в Петропавловске-Камчатском в рамках реализации утверждённого правительством РФ мастер-плана развития города.

Юрий Трутнев поручил проработать предложения по созданию центров креативных индустрий в других дальневосточных регионах.

Минтруд России предложил внедрить дополнительные меры в рамках долгосрочных программ мобильности трудовых ресурсов и содействия занятости молодежи на Дальнем Востоке.

С 2023 года выделены дополнительные средства из федерального бюджета для развития санавиации ДФО с целью увеличения числа вылетов бортов и повышения доступности медпомощи жителям труднодоступных районов.

Отдельно рассматривался вопрос содействия добровольному переселению на Дальний Восток соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. В частности, обсуждалось упрощение процедуры получения гражданства, создание десяти новых центров временного размещения, увеличение размера жилищной субсидии.

«Значение Дальнего Востока для России увеличивается. Поэтому для дальневосточных регионов нужны дополнительные решения. Именно на это направлены 11 стратегических инициатив, утверждённых правительством России. И каждое назначенное ответственным федеральное министерство и ведомство совместно с руководством регионов Дальнего Востока должны сделать всё возможное, чтобы задачи, поставленные президентом и председателем правительства, выполнялись в сроки и качественно для развития нашей страны», – подытожил Юрий Трутнев.

Как обратил внимание в своем послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, важно не только создавать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя, в городах, посёлках, в своей стране. Такая работа на Дальнем Востоке ведётся. В частности, за счёт средств президентской дальневосточной «Единой субсидии» в 2020-2022 годах построено 246 новых социальных объектов: школ, больниц, детских садов, объектов культуры и спорта, отремонтировано 435 социальных объектов, благоустроены 492 общественные территории и дополнительно по программе «1000 дворов» обустроено 1245 дворовых территорий. По поручению президента России разрабатываются мастер-планы дальневосточных городов.

По итогам VI Восточного экономического форума Президентом России принято решение, касающееся поддержки молодых востребованных специалистов, в том числе для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для таких специалистов поручено обеспечить строительство не менее 10 тысяч жилых помещений для их последующего предоставления по ставкам существенно ниже рыночных. Первые квартиры планируется приобрести к ВЭФ-2023.

Президентом России поставлена задача за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики. Для достижения этой цели планируется открыть не менее 900 современных мастерских для подготовки кадров по ключевым для Дальнего Востока компетенциям, запустить 29 производственно-образовательных кластеров.