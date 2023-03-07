Грудное вскармливание ничем нельзя заменить – педиатры

Врач-педиатр Петропавловской детской поликлиники №1 Зелиха Пилко рассказала, почему важно выкормить ребенка грудью, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Первое прикладывание к груди мамы дает огромную психоэмоциональную близость ребенка и матери. И эта близость формируется навсегда. Дети, которые вскармливаются грудью, намного эмоциональнее, более адаптированы, у них очень хорошие когнитивные способности», – рассказала Зелиха Пилко.

По ее словам, в грудном молоке есть фермент липаза, который способствует деликатному расщеплению и всасыванию жиров, что значительно уменьшает кишечные колики у новорожденных.

«Сывороточные белки, которые находятся в самом молоке, – это строительный материал для органов и систем ребенка, а углеводы – это его энергия. Углеводы, к тому же, формируют кислую среду в кишечнике, за счет чего не развивается гнилостная микрофлора в кишечнике, и у ребенка нет слишком сильного газообразования и колик», – пояснила педиатр.

Кроме того, женское молоко предотвращает аллергические реакции у ребенка. Искусственные смеси, которые малыш получает сразу после рождения, содержат белок коровьего молока, который нарушает процессы в кишечнике и желудке и дает огромную аллергическую нагрузку. Грудное же молоко не только способно защитить от аллергии, но также помогает наращивать иммунитет.

«В грудном молоке содержится огромное количество иммуноглобулинов, лизоцима и антитела. А антитела – это память о перенесенном заболевании матерью. И вот эти антитела стопроцентно предотвращают заражение ребенка до года. Поэтому мы и говорим, что иммунитет передается именно с молоком матери», – добавила Зелиха Пилко.

Педиатр отметила, что врачи настаивают на грудном вскармливании, так как оно является незаменимым источников полезных веществ для питания маленького ребенка.