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  4. Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников СВО

Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников СВО

10:50
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Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников СВО

Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников в зоне спецоперации, один из авторов которого Ирина Яровая. В частности, поправки ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом (280.3 УК России), поправки вносят в статью, регулирующую ответственность за клевету о Вооруженных силах (207.3 УК).

«Это вопрос совести и общего понимания , что любые недобросовестные и преступные действия против наших военных и добровольцев, оказывающих содействие нашим Вооруженным Силам – это преступления против интересов государственной и общественной безопасности, а значит – против всех граждан России", – подчеркнула соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Вице-спикер отметила, что все, кто защищает Россию на линии фронта, должны быть законом защищены от лжи и дискредитации.

Также в окончательном чтении приняли поправки в КоАП о штрафах за дискредитацию добровольцев, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Авторами поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Василий Пискарев, Андрей Картаполов.

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