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  4. Очередной груз техники сформировали для камчатских морпехов

Очередной груз техники сформировали для камчатских морпехов

12:20
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Очередной груз техники сформировали для камчатских морпехов

Отправили ещё одну партию техники камчатским бойцам на СВО, в ближайшие дни груз дойдёт до адресатов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Здесь и квадрокоптеры, и радиостанции, и блоки питания, и аккумуляторы, и многое другое, что так необходимо нашим ребятам при выполнении боевых задач. Всё это мы собираем во взаимодействии с командованием бригады морской пехоты», – сказано в сообщении губернатора.

Поставки на этом не прекращают, уже формируют следующую партию по заказу военных.

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