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Дорогу к двум объектам здравоохранения в Петропавловске-Камчатском отремонтируют в рамках нацпроекта

14:20
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Дорогу к двум объектам здравоохранения в Петропавловске-Камчатском отремонтируют в рамках нацпроекта

Дорогу к подстанции скорой помощи по улице Индустриальная отремонтируют в этом году в Петропавловске-Камчатском в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

«Дорожно-ремонтный участок примкнет к отремонтированному в прошлом году участку по улице Петропавловское шоссе, на участке находится подстанция скорой помощи и городская поликлиника №2. Протяженность участка составит почти 400 метров, дорожный ремонт будет выполнен от Петропавловского шоссе до светофора по улице Строительной (магазин Рассвет). Будет уложено порядка четырех тысяч квадратных метров верхних слоев дорожной одежды, установлено три дорожных знака, почти 400 погонных метров барьерных ограждений, а также обустроено 1,37 погонных километра тротуаров», – сообщил Александр Сафонов.

Ремонт дороги начнется с 1 мая, но если позволят погодные условия, то фрезерование существующего асфальтового полотна начнется раньше. Срок завершения контракта – 31 октября 2023 года.

Добавим, в этом году кроме участка по улице Индустриальной в краевой столице пройдет ремонт участка по улице Дальняя, дороги улицам по Солнечная, Автомобилистов и Беринга.

Кроме того, будут отремонтированы или построены девять объектов на региональных трассах, в том числе два моста.

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