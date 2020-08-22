Развитие Авачинской агломерации

Стратегическая сессия с таким названием прошла с участием Врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Сессия была построена на работе в группах по приоритетным направлениям, которые определили в начале сессии сами участники.

Участники были разделены на группы по тематике:

— Транспорт;

— Энергетика;

— Единая схема территориально планирования;

— Инвестиционный климат и целевые модели;

— Развитие туризма;

— Развитие местных строительных материалов.

Участники в группах обсудили условия формирования и проблемы развития Авачинской агломерации, высказали мнение по приоритетным направлениям развития, определили стратегические и задачи по их реализации.

Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дельнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.

Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.