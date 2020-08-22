Развитие Авачинской агломерации
Стратегическая сессия с таким названием прошла с участием Врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Сессия была построена на работе в группах по приоритетным направлениям, которые определили в начале сессии сами участники.
Участники были разделены на группы по тематике:
— Транспорт;
— Энергетика;
— Единая схема территориально планирования;
— Инвестиционный климат и целевые модели;
— Развитие туризма;
— Развитие местных строительных материалов.
Участники в группах обсудили условия формирования и проблемы развития Авачинской агломерации, высказали мнение по приоритетным направлениям развития, определили стратегические и задачи по их реализации.
Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дельнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.
Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.
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