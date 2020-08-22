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Жить и работать на Камчатке

Развитие Авачинской агломерации

Развитие Авачинской агломерации

Стратегическая сессия с таким названием прошла с участием Врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Сессия была построена на работе в группах по приоритетным направлениям, которые определили в начале сессии сами участники.

Участники были разделены на группы по тематике:

— Транспорт;

— Энергетика;

— Единая схема территориально планирования;

— Инвестиционный климат и целевые модели;

— Развитие туризма;

— Развитие местных строительных материалов.

Участники в группах обсудили условия формирования и проблемы развития Авачинской агломерации, высказали мнение по приоритетным направлениям развития, определили стратегические и задачи по их реализации.

Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дельнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.

Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.

центр развития камчатки, авачинская агломерация
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