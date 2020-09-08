Дачники и депутат спасают от загрязнения ручей Железный

По обращению дачников депутат Заксобрания края Михаил СМАГИН организовал экологический рейд в Елизовском районе.

В выездной проверке также участвовали представители дачных СНТ, инспекции государственного экологического надзора края.

Как сообщил Михаил Смагин, к нему обратились владельцы дачных участков СНТ «Рыбак», «Связист», «Медалист», «Маяк» и «Васюки» с просьбой проверить загрязнение ручья Железный в районе поселков Зеленый и Коряки Елизовского района. Из этого ручья дачники используют воду для своих нужд с 1980-х годов, когда были проложены системы водозабора и водопровод к участкам.

Однако в последние годы весной и осенью, а также во время дождей вода «превращается в мутную жидкость с примесями, напоминающими раствор цемента». Жители связали это с деятельностью предприятия «Базальт», которое добывает строительный камень в карьере «Пионерский».

«Информация от владельцев дачных участков полностью подтвердилась. Экологический рейд состоялся 28 августа, после обильных дождей. Обнаружено, что вода ручья значительно загрязнена частицами породы, а грунт со дна представляет собой глинообразную массу серо-голубого цвета. В то же время вдоль этого ручья находятся 5 дачных товариществ, в которых около 1 000 владельцев. Люди вынуждены пользоваться загрязненной водой и жалуются в связи с этим на проблемы со здоровьем», – сказал Михаил Смагин.

Опасение вызывает и то, что ручей Железный впадает в реку Корякскую, а далее – в реку Авачу. «Вся эта взвесь попадает в нерестовую реку Авачу, и это оказывает негативное влияние и на популяцию лосося», – сообщил депутат.

Участники экологического рейда взяли пробы грунта и воды из ручья Железного. «Депутатское обращение мною было направлено в ряд инстанций, отвечающих за состояние и безопасность окружающей среды, в том числе в министерство природных ресурсов края, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, а также в КамчатНИРО. Министерство природных ресурсов уже отреагировало, сообщив, что это повторное нарушение со стороны предприятия, следовательно, стоит вопрос о лишении его лицензии», – рассказал Михаил Смагин.