Первую социальную карту вручили Рэму ЛЯНДЗБЕРГУ

Житель блокадного Ленинграда стал первым получателем камчатской социальной карты, которая позволяет приобрести товары предприятий – партнеров проекта с 10-процентной скидкой.

Рэму Ляндзбергу 83 года, но он продолжает работать – преподает химию в Камчатском государственном техническом университете.

«За мои 52 года, что я живу на Камчатке, все время преподаю в одном и том же учебном заведении. Надеюсь, что я в какой-то степени, наверное, это заслужил», – сказал Рэм Ляндзберг.

Социальную карту ему вручил врио заместителя председателя правительства края Дмитрий Коростелев. Встреча прошла на даче педагога, где он проводит свободное от работы время.

«Камчатская социальная карта адресована прежде всего ветеранам войны, жителям блокадного Ленинграда. К проекту уже подключились камчатские банки и предприятия – торговая сеть «Шамса», компания «Агротек», птицефабрика «Пионерская», начинающая работать на Камчатке сеть магазинов «Клевер». Также ряд заявок поданы для участия в проекте со стороны банков и других предприятий торговли, в том числе и непродовольственными товарами», – рассказал Дмитрий Коростелев.

Он добавил, что аналогичные проекты успешно реализуются в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае. «Камчатская социальная карта» разработана краевым министерством экономического развития и торговли по поручению Владимира Солодова. Первым банковским партнером проекта на Камчатке стал Сбербанк России. Глава региона поблагодарил руководство Сбербанка за сотрудничество.

Также Владимир Солодов отметил, что необходимо расширять категории получателей социальной карты.

«Мы уже приняли решение, следующими карту получат труженики тыла. В Авачинской агломерации их проживает почти 200 человек. Затем будем включать в перечень получателей другие социальные группы», – сообщила врио министра экономического развития и торговли региона Юлия Морозова.

Планируется, что в дальнейшем будет расширен и спектр применения камчатской социальной карты. Ее можно будет использовать для получения скидки при оплате услуг в сферах образования и здравоохранения, а также проезда на пассажирском транспорте.