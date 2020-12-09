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Депутаты Заксобрания края подзатянули пояса

Депутаты Заксобрания края подзатянули пояса

Расходы из регионального бюджета на Законодательное Собрание в 2020 году сокращены более чем на 7 процентов

Режим экономии бюджетных средств на обеспечение деятельности краевого парламента сохранится и в 2021 году, сообщил председатель Законодательного Собрания края Валерий РАЕНКО.

«Уходящий год стал непростым в экономическом отношении для всей страны – пандемия коронавируса оказала сильнейшее негативное влияние как на экономику государства в целом, так и на каждую отдельно взятую семью. Поэтому по инициативе депутатского корпуса, в краевом бюджете были сокращены расходы на обеспечение деятельности Заксобрания. В общей сложности, на семь процентов. Также, в отличие от федеральных структур и бюджетных организаций, зарплаты в Законодательном Собрании не были повышены и остались на прежнем уровне. Командировочные расходы снизились более чем на 50 процентов. Был отменен ряд дорогостоящих закупок, в том числе компьютерного оборудования. В настоящее время в бюджет края уже переданы сэкономленные 18 млн. 250 тысяч рублей», – сказал он.

На следующий, 2021 год, объем средств на обеспечение деятельности краевого парламента уже сокращен на пять процентов по всем направлениям.

«В частности, в будущем году сокращены расходы на связь, транспортное обеспечение, Интернет, командировочные расходы и прочее. Снижены первоначально запланированные расходы на госконтракты, а отдельные закупки решено не проводить. Это, к примеру, приобретение дорогостоящего высокотехнологичного оборудования для организации электронного межведомственного документооборота. Кроме того, на прежнем уровне, без повышения, останутся зарплаты государственных служащих и депутатов, работающих на освобождённой основе», – отметил председатель Законодательного Собрания.

В то же время, несмотря на общее сокращение, неизменным остается объем средств на выполнение наказов избирателей. «В полном объеме будет профинансирована наша традиционная программа депутатских наказов на 2021 год. В каждом округе на точечное решение социальных запросов граждан будет направлено по 1,5 млн. рублей, а всего в региональном бюджете на эти цели заложено 42 млн. рублей», – подчеркнул Валерий Раенко.

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