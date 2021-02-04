Любитель пьяной езды получил 2 года колонии строгого режима

35-летний житель Усть-Камчатска, ранее скрывавшийся от следствия и суда, приговорен к двум годам колонии строгого режима.

Как сообщили в Камчатской краевой прокуратуре, он признан виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

«Судом установлено, что в январе и феврале 2019 года пьяный рецидивист управлял автомобилем, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В течение двух лет обвиняемый неоднократно менял место жительства, выезжал за пределы Камчатского края, в связи с чем объявлялся в розыск.

После направления уголовного дела в суд мужчина вновь сменил место жительства, нарушив подписку о невыезде, и по постановлению суда был заключен под стражу», - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. С учетом имевшихся смягчающих обстоятельств (наличие у обвиняемого малолетних детей, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном) и отягчающих обстоятельств (рецидив преступлений) суд назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.