Роман ВАСИЛЕВСКИЙ: «Проект «Три вулкана» нацелен на туристов со средним уровнем дохода»

Новый комплекс в рамках проекта «Три вулкана» рассчитан как на иностранных туристов, так и на гостей из других регионов страны. Отдых там будет доступен и жителям Камчатки.

В план заложено строительство гостевых домов и глэмпингов, соответствующих стандартам отелей трёх звезд, которые будут доступны и для людей со средним доходом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский в ходе программы «Лицом к лицу».

«Проект в большей мере создан для людей со средним достатком, которые хотят получить весь комплекс услуг. Туристу, который сегодня приезжает на Камчатку, некомфортно, так как ему многое нужно найти самостоятельно: где остановиться и как добраться. Проект готов сосредоточить наш малый бизнес, чтобы такие предприниматели могли брать оттуда клиентов и дальше развозить. Так будет выстроена общая логистика», — сказал Роман Василевский.

Справка: Парк «Три вулкана» — это туристский проект, территория которого объединяет различные достопримечательности полуострова и позволяет развивать такие виды туризма, как бальнеологический, горнолыжный, горный и круизный. Общий объём внебюджетных инвестиций составит 35 миллиардов рублей, при условии принятия положительного решения по субсидированию процентной ставки по заёмному финансированию проекта, и 24,2 миллиарда рублей бюджетных инвестиций в объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Реализованный проект создаст 864 новых рабочих места, большая часть из которых — рабочие места для молодых специалистов. Проект позволит увеличить туристический поток в край до 650 тысяч визитов в год к 2027 году.