Камчатка может принять престижные международные соревнования по горным лыжам в 2022 году

Камчатка увеличила шансы на проведение Континентального Кубка Дальнего Востока по горным лыжам (Far East Cup) в 2022 году. Губернатор края Владимир Солодов заручился поддержкой в ходе встречи с министром спорта РФ Олегом Матицыным.

«Оргкомитет пройдёт в мае 2021 года, но по линии министерства спорта РФ всемерная поддержка будет оказана. Уверен, с ней мы приобретём право на проведение этих соревнований и тем самым продолжим продвигать Камчатку как центр развития горнолыжного и лыжного спорта на всероссийском уровне», — подчеркнул губернатор.

Владимир Солодов сообщил, что сегодня создается серьезная инфраструктура для того, чтобы Камчатка подтвердила статус базового центра сборов всероссийского масштаба по зимним видам спорта. В ходе программы «Камчатка: главное за неделю» он поделился итогами встречи с министром спорта РФ Олегом Матицыным. По словам губернатора, были намечены планы федеральной поддержки в развитии горнолыжных баз Камчатки.

«Мы договорились, что в ближайшие годы наши горнолыжные базы получат поддержку по линии Минспорта. Это система искусственного оснежения на базе «Эдельвейс» и подъёмник, не работающий сейчас из-за аварийного состояния, а также строительство новой горнолыжной трассы на горе Морозной. Горнолыжная база «Морозная» должна после этого стать центром семейного отдыха и одновременно центром проведения спортивных сборов. Всё это позволит нам ещё больше укрепить наше положение лидеров в стране по количеству спортсменов-горнолыжников с высокими результатами. А в совокупности с круглогодичным центром, который в этом году у нас заработает на Авачинском перевале - там стройка закончена, и центр готов к приёму спортсменов - мы подтвердим статус базового центра сборов всероссийского масштаба по зимним видам спорта», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, около 150 спортсменов примут участие в международных и всероссийских соревнованиях на горе Морозной на Камчатке в этом году. В период с 30 марта по 5 апреля на полуострове состоятся чемпионат и Кубок России, а также соревнования FIS по горнолыжному спорту. Спортсмены в течение недели будут состязаться в дисциплинах супергигант, слалом-гигант, слалом, а также в командной гонке на горнолыжном комплексе «Морозная».