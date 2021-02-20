 
В Петропавловске-Камчатском 15:19, 20 Февраля, суббота
ночью -9°C
днем 0°C
ветер 5,3 м/с
Завтра 21 Февраля
-12 ... 0°C
ветер 2,8 м/с
Камчатка в порядке

Камчатка может принять престижные международные соревнования по горным лыжам в 2022 году

Камчатка может принять престижные международные соревнования по горным лыжам в 2022 году

Камчатка увеличила шансы на проведение Континентального Кубка Дальнего Востока по горным лыжам (Far East Cup) в 2022 году. Губернатор края Владимир Солодов заручился поддержкой в ходе встречи с министром спорта РФ Олегом Матицыным.

«Оргкомитет пройдёт в мае 2021 года, но по линии министерства спорта РФ всемерная поддержка будет оказана. Уверен, с ней мы приобретём право на проведение этих соревнований и тем самым продолжим продвигать Камчатку как центр развития горнолыжного и лыжного спорта на всероссийском уровне», — подчеркнул губернатор.

Владимир Солодов сообщил, что сегодня создается серьезная инфраструктура для того, чтобы Камчатка подтвердила статус базового центра сборов всероссийского масштаба по зимним видам спорта. В ходе программы «Камчатка: главное за неделю» он поделился итогами встречи с министром спорта РФ Олегом Матицыным. По словам губернатора, были намечены планы федеральной поддержки в развитии горнолыжных баз Камчатки.

«Мы договорились, что в ближайшие годы наши горнолыжные базы получат поддержку по линии Минспорта. Это система искусственного оснежения на базе «Эдельвейс» и подъёмник, не работающий сейчас из-за аварийного состояния, а также строительство новой горнолыжной трассы на горе Морозной. Горнолыжная база «Морозная» должна после этого стать центром семейного отдыха и одновременно центром проведения спортивных сборов. Всё это позволит нам ещё больше укрепить наше положение лидеров в стране по количеству спортсменов-горнолыжников с высокими результатами. А в совокупности с круглогодичным центром, который в этом году у нас заработает на Авачинском перевале - там стройка закончена, и центр готов к приёму спортсменов - мы подтвердим статус базового центра сборов всероссийского масштаба по зимним видам спорта», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, около 150 спортсменов примут участие в международных и всероссийских соревнованиях на горе Морозной на Камчатке в этом году. В период с 30 марта по 5 апреля на полуострове состоятся чемпионат и Кубок России, а также соревнования FIS по горнолыжному спорту. Спортсмены в течение недели будут состязаться в дисциплинах супергигант, слалом-гигант, слалом, а также в командной гонке на горнолыжном комплексе «Морозная».

горные лыжи
55

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых