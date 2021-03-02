Мастер-классы и уха ждут гостей выставки «Сказочная Камчатка: пушнина и меха»

Ежедневные мастер-классы и свежую уху обещают посетителям выставки «Сказочная Камчатка: пушнина и меха», которая проходит с 1 по 5 марта в Камчатском выставочном центре в Петропавловске-Камчатском.

До 5 марта включительно в Камчатском выставочном центре будут работать сразу несколько зон, где пройдут мастер-классы. Гости выставки-ярмарки на стенде творческой студии «Fabrika» смогут изготовить магниты и магниты-подвески из дерева с камчатской тематикой. Также посетителей ждут в мастерской «Лепилка». Там в течение ближайших четырех дней будут учить делать из глины амулет каюра, фигурки Кутха и вулкана в кухлянке, а 5 марта все желающие смогут изготовить подарок из глины к 8-му Марта.

Ежедневно с 18.00 до 20.00 для гостей выставки-ярмарки «Сказочная Камчатка: пушнина и меха» на улице будет работать зона, где можно отведать вкуснейшей ухи от компании «Вкус Камчатки».

Выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка: пушнина и меха» проводится в Петропавловске-Камчатском с 1 по 5 марта в рамках официальной программы зимнего фестиваля «Берингия - 2021».

Одной из значимых локаций выставки-ярмарки стала экспозиция «Вдохновлённые Берингией», которую представил Камчатский краевой объединенный музей совместно с знаменитыми мастерами-ремесленниками полуострова и Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова. С помощью архивных фотографий, исторических заметок и национальных сказок посетители узнают о том, как зарождалась гонка в культурном контексте северных народов.

Традиционно работает тематическая зона «Территория Камчатки». В экспозиции представлены изделия из меха и пушнины, полуфабрикаты и заготовки, используемые мастерами для дальнейшей обработки, изделия из металла и кости, продукция из текстиля с этническими мотивами народов Камчатки и многое другое.

Вход на выставку свободный. Для удобства посетителей на выставку ходят бесплатные автобусы от ТЦ «Планета».

Место проведения: Выставочный центр на Северо-Востоке (ул. Северо-Восточное шоссе, 27).

Режим работы - с 12:00 до 20:00

Подробная информация по телефону: 425-125 и на сайте kamexpocenter.ru