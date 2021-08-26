Еще один рисунок украсил фасад дома в Петропавловске

Художник из Московской области Илья Демченко изобразил на фасаде дома №9 по ул. Карла Маркса танцующую пару. Это уже вторая стена многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском, которую в этом году украсит художественная работа. Первый арт-объект оформил камчатский художник Андрей Волков по ул. Фестивальная, 30.

Стена, на которой рисует Илья Демченко, рифлёная, но это не останавливает художника.

«На ровной поверхности проще рисовать. Здесь же приходится колдовать, потому что, когда делаешь плавные переходы цветов, может появиться неравномерность. Я всегда говорю, что любой минус стены можно превратить в плюс. Это как с матовой фотографией: она интересней, чем глянцевая. Здесь то же самое: как только ребристая поверхность будет полностью залита краской, она станет даже ярче и необычней», - отметил автор рисунка.

«В этом году у нас подали заявки восемь художников, четверо из Петропавловска-Камчатского и четыре художника из других городов РФ: Москвы, Хабаровска и Владивостока.

К нам поступило много предложений от жителей, от управляющих компаний, которые бы хотели увидеть рисунок на стенах своих домов. В результате было отобрано более 10 домов, на фасадах которых мы планируем разместить рисунки», - отметила начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Евгения Алерборн.

Граффити появятся на фасадах домов по следующим адресам:

- ул. Тушканова, д. 8 (художник Давтян Сурен);

- пр-т 50 лет Октября, д. 23 (художник Нагуманов Артур);

- пр-т Рыбаков, д. 8 (художник Нагуманов Артур);

- пр-т Карла Маркса, д. 9 (художник Демченко Илья);

- ул. Академика Королева, д. 7/30 (художник Давтян Сурен);

- ул. Владивостокская, д. 6 (художник Салин Сергей);

- ул. Владивостокская, д. 12 (художник Салин Сергей).

Добавим, что в этом году фестиваль уличного искусства также проходит в рамках губернаторского проекта «Город для жизни», который был запущен в 2020-м - юбилейном для Петропавловска-Камчатского году.

В 2020 году наш город украсили 12 граффити: «Бумажные журавлики» - на фасаде ул. Советская, 22; «Закат» также выполнен на фасаде по ул. Советская, 22; «Портреты аборигенов» - на трансформаторной подстанции у здания краевой больницы по ул. Ленинградская, 112; «Хаски» - на ул. Пограничная, 24; «Кот Бенедикт» - на пр. Рыбаков, 2; «Портрет летчицы, Героя Советского Союза Полины Осипенко» - на подпорной стене по ул. Осипенко, 1; «Детский коллаж» - на подпорной стене по ул. Ленинградская, 122а; «Девушка-ительменка» - на подпорной стене вдоль ул. Красноармейская; «Рыбак» - на ул. Ленинская, 38; «Кутх» - на ул. Пограничная, 26; «Мальчик в лодке», триптих «Три брата» - на ул. Пограничная, 22; «Эскиз на тему городских историй» - на подпорной стене вдоль краевой больницы по ул. Ленинградская, 112, корпус 9.