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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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На Камчатке отмечено снижение количества безработных граждан

17:15
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На Камчатке отмечено снижение количества безработных граждан

«У нас сегодня по сравнению с первым января этого года уровень безработицы сократился с 2,21% до 1,10%. Если на 1 января 2021 года в службе занятости были зарегистрированы 3999 безработных, то на сегодня их 1992 человека. Стоит отметить, что такие цифры – это результат той работы, которая проводится службой занятости населения с работодателями по трудоустройству граждан, заявившихся в поисках работы», – сказала зампред правительства Камчатского края Виктория Сивак.

В 2021 году для сохранения численности занятого населения на территории полуострова реализуется комплекс мер, направленных на увеличение численности трудоустроенных граждан. На 30 августа этого года в рамках реализации комплекса мер, разработанного министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, трудоустроены 5605 человек, в том числе 32 выпускника профессиональных образовательных организаций. 561 безработный гражданин направлен на профессиональное обучение, 31 безработный организовали собственное дело, 1550 человек зарегистрировались в качестве налогоплательщика на профессиональный доход. Предпринимаемые меры позволили уже по итогам первого полугодия текущего года достигнуть целевого показателя. По данным Камчатстата, численность занятого населения по состоянию на 1 июля 2021 года в крае составила 175,7 тысячи человек, что составляет 100,5% к целевому показателю, установленному министерством труда РФ. Только за минувшую неделю при содействии центров занятости населения нашли работу 98 человек, из которых 6 человек были трудоустроены на временные и общественные работы. Также 133 жителя полуострова получили государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда.

Напомним, в 2020 году Камчатский край вошел в десятку регионов, которые признаны наименее пострадавшими от последствий пандемии. Специалисты отмечают, что в период пандемии регион сумел сохранить стабильность на рынке труда и уровень безработицы в регионе повысился незначительно. По результатам первого полугодия 2021 года Камчатка достигла уровня допандемических показателей по численности занятого населения.

безработицауровень
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