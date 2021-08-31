Очереди в аэропортах отдаленных поселков практически ликвидированы

«В рамках исполнения Вашего поручения открыть аэропорты в выходные дни удалось практически ликвидировать очередь пассажиров в аэропортах отдаленных поселков. Сейчас мы работаем практически в обычном режиме, направляем дополнительные борта туда, где это необходимо. Сейчас вылета ожидают 20 человек в Оссоре, 28 - в Тиличиках и 21 пассажир – в Петропавловске-Камчатском, то есть цифры в пределах одного борта. 1 сентября у Камчатского авиационного предприятия заканчивается контракт на аренду со спасателями, поэтому парк пополнится новым воздушным судном – самолетом АН-26, что позволит выполнять дополнительные рейсы», - сказалзаместитель председателя правительства Сергей Миронов.

Добавим, по поручению губернатора Владимира Солодова количество рейсов в отдаленные поселки было увеличено, а аэропорты временно работали в выходные дни. Также главы муниципальных районов проводят работу на местах по минимизации неудобств для тех, кто вынужден оставаться в аэропортах длительное время.

Напомним, решением Росавиация был введён временный запрет на пассажирские перевозки для компании «Витязь-Аэро». Правительство Камчатского края находится в тесном взаимодействии с ведомством, чтобы замечания комиссии как можно быстрее были исправлены, и авиакомпания могла их оперативно устранить и претендовать на возобновление полётов.