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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. Очереди в аэропортах отдаленных поселков практически ликвидированы

Очереди в аэропортах отдаленных поселков практически ликвидированы

08:55
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Очереди в аэропортах отдаленных поселков практически ликвидированы

«В рамках исполнения Вашего поручения открыть аэропорты в выходные дни удалось практически ликвидировать очередь пассажиров в аэропортах отдаленных поселков. Сейчас мы работаем практически в обычном режиме, направляем дополнительные борта туда, где это необходимо. Сейчас вылета ожидают 20 человек в Оссоре, 28 - в Тиличиках и 21 пассажир – в Петропавловске-Камчатском, то есть цифры в пределах одного борта. 1 сентября у Камчатского авиационного предприятия заканчивается контракт на аренду со спасателями, поэтому парк пополнится новым воздушным судном – самолетом АН-26, что позволит выполнять дополнительные рейсы», - сказалзаместитель председателя правительства Сергей Миронов.

Добавим, по поручению губернатора Владимира Солодова количество рейсов в отдаленные поселки было увеличено, а аэропорты временно работали в выходные дни. Также главы муниципальных районов проводят работу на местах по минимизации неудобств для тех, кто вынужден оставаться в аэропортах длительное время.

Напомним, решением Росавиация был введён временный запрет на пассажирские перевозки для компании «Витязь-Аэро». Правительство Камчатского края находится в тесном взаимодействии с ведомством, чтобы замечания комиссии как можно быстрее были исправлены, и авиакомпания могла их оперативно устранить и претендовать на возобновление полётов.

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