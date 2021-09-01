На Камчатке в одном из районов введён особый противопожарный режим

На территории Козыревского сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе введён особый противопожарный режим. Этот режим является временной мерой и вводится в целях предупреждения и недопущения возникновения природных возгораний.

Напомним, 30 августа 2021 года в посёлке Козыревск Усть-Камчатского муниципального района показатель пожарной опасности достиг высокого, четвёртого, класса по региональной шкале. Также четвёртый класс пожарной опасности был объявлен в селе Долиновка Мильковского муниципального района, в связи с чем дежурные силы и средства мильковского звена камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим «Повышенная готовность».