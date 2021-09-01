Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 14:33, 01 Сентября, среда
ночью 12°C
днем 16°C
ветер 3.9 м/с
Завтра 02 Сентября
12 ... 16°C
ветер 1.4 м/с
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. На Камчатке в одном из районов введён особый противопожарный режим

На Камчатке в одном из районов введён особый противопожарный режим

13:20
47
На Камчатке в одном из районов введён особый противопожарный режим

На территории Козыревского сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе введён особый противопожарный режим. Этот режим является временной мерой и вводится в целях предупреждения и недопущения возникновения природных возгораний.

Напомним, 30 августа 2021 года в посёлке Козыревск Усть-Камчатского муниципального района показатель пожарной опасности достиг высокого, четвёртого, класса по региональной шкале. Также четвёртый класс пожарной опасности был объявлен в селе Долиновка Мильковского муниципального района, в связи с чем дежурные силы и средства мильковского звена камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим «Повышенная готовность».

пожарная опасность
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
В Быстринском районе введён особый противопожарный режим
Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки
Участие Камчатки в Восточном экономическом форуме позволило модернизировать «Голубую лагуну»
На Камчатке продолжается благоустройство объектов туристической инфраструктуры
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.