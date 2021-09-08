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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Новая детская площадка появилась в поселке Ключи

Новая детская площадка появилась в поселке Ключи

20:50
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Новая детская площадка появилась в поселке Ключи

В поселке Ключи Усть-Камчатского района завершены работы по обустройству детской площадки «Веселый островок». Строительство велось в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

«На площадке возведен большой корабль и дополнительно установлены небольшие элементы для маленьких деток, а также качели двух типов. Произведена укладка резинового противоударного покрытия и установлено ограждение по всему периметру детской площадки с целью безопасности детей. На проект из краевого бюджета выделено 7 миллионов рублей. Площадь участка благоустройства составляет 600 кв.м.», — рассказали в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

Все работы по данному проекту выполнены, детская площадка введена в эксплуатацию. На площадке с удовольствием проводят время маленькие жители посёлка Ключи.

Напомним, в Камчатском крае продолжается реализация проекта «Решаем вместе». В рамках проекта жители Камчатского края в сентябре 2020 года на своих избирательных участках выбрали значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте.

Всего в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон. Реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Решаем вместе» продолжается.



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ключидетская площадка
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