​Галерея знаменитых спортсменов появится на Камчатке

Такое решение озвучил глава региона, отвечая на вопросы жителей в ходе прямого эфира телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым».

Губернатор сообщил, что на сегодня прорабатывается вопрос дальнейшего благоустройства основных спортивных объектов края. Спортивный парк «Спартак» может стать местом для размещения галереи именитых спортсменов. С просьбой о её появлении в крае в эфире телепрограммы обратилась тренер Ольга Аграновская.

«Необходимо определиться с конкретным местом размещения галереи и его обликом. В этом я хотел бы попросить у неравнодушных граждан помощи. С одной стороны, этот объект должен быть наглядным, с другой, соответствовать статусу легендарных людей, которыми мы гордимся, и продемонстрировать уважение к этим спортсменам. Думаю, вместе мы определимся с местом размещения, а также с тем, чьи имена разместить на этой галерее, чтобы никого не забыть и сохранить память о тех легендах спорта, которые достойны находиться на этом почётном месте спортивных достижений Камчатки», — сказал Владимир Солодов.

Добавим, крупнейший спортивный парк «Спартак» после четырехлетней реконструкции открылся в центре Петропавловска-Камчатского. Торжественное открытие объекта власти полуострова приурочили к празднованию 280-летнего юбилея краевой столицы.

