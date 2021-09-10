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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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​Галерея знаменитых спортсменов появится на Камчатке

11:15
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​Галерея знаменитых спортсменов появится на Камчатке

Такое решение озвучил глава региона, отвечая на вопросы жителей в ходе прямого эфира телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым».

Губернатор сообщил, что на сегодня прорабатывается вопрос дальнейшего благоустройства основных спортивных объектов края. Спортивный парк «Спартак» может стать местом для размещения галереи именитых спортсменов. С просьбой о её появлении в крае в эфире телепрограммы обратилась тренер Ольга Аграновская.
«Необходимо определиться с конкретным местом размещения галереи и его обликом. В этом я хотел бы попросить у неравнодушных граждан помощи. С одной стороны, этот объект должен быть наглядным, с другой, соответствовать статусу легендарных людей, которыми мы гордимся, и продемонстрировать уважение к этим спортсменам. Думаю, вместе мы определимся с местом размещения, а также с тем, чьи имена разместить на этой галерее, чтобы никого не забыть и сохранить память о тех легендах спорта, которые достойны находиться на этом почётном месте спортивных достижений Камчатки», — сказал Владимир Солодов.
Добавим, крупнейший спортивный парк «Спартак» после четырехлетней реконструкции открылся в центре Петропавловска-Камчатского. Торжественное открытие объекта власти полуострова приурочили к празднованию 280-летнего юбилея краевой столицы.

владимир солодов​галерея знаменитых спортсменов
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