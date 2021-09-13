​Зарина ДОГУЗОВА побывала на Камчатке с рабочим визитом

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в Камчатский край провела рабочую встречу с представителями авиакомпании «Витязь-Аэро», осмотрела строящийся отель «Шале» и уже работающий гостиничный комплекс «Лагуна», а также встретилась с предпринимателями, которые получили гранты Ростуризма и начали реализацию своих проектов.

Зарина Догузова обсудила с представителями «Витязь-Аэро» текущую ситуацию с пассажирскими авиаперевозками на Камчатке. На сегодня проверка Росавиации по факту авиакатастрофы завершена. По словам представителей авиакомпании, выявленные нарушения оперативно устранены. Догузова выразила надежду на скорейшее возобновление работы авиаперевозчика с соблюдением всех необходимых мер безопасности.



Зарина Догузова также встретилась с представителями строящегося гостиничного комплекса «Шале», до которого можно комфортно добраться на автомобиле. Комфортабельный отель планируется запустить уже в следующем году. Для туристов предусмотрены удобные номера и гостевые коттеджи, будут работать ресторан и бассейн. Зарина Догузова призвала инвесторов более активно сотрудничать с правительством региона и Ростуризмом, чтобы совместно развивать инфраструктуру, которая сделает путешествия более доступными и адаптированными под разные запросы туристов, а также участвовать в мерах поддержки отрасли со стороны государства.

Руководитель Ростуризма посетила успешно работающий гостиничный комплекс «Лагуна», где уже созданы все возможности для комфортного отдыха: спа, термальный бассейн, новый ресторан, детский центр. Вся инфраструктура круглогодичная. Так, например, на месте роллердрома зимой для гостей заливают каток, есть трассы для катания на беговых лыжах. Для комфортного размещения туристов используются модульные домики, спроектированные молодыми российскими архитекторами. На встрече с представителями инвестора Зарине Догузовой рассказали о планах расширения курорта и запуска новых проектов на Камчатке: из 200 номеров уже готовы 180 и начинается строительство еще 200 номеров.

В непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского Зарина Догузова посетила только что открывшийся мотопарк, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. Уникальная трасса для мотокросса разработана совместно с лучшим новозеландским дизайнером трасс — Грегом Аткинсом, человеком с 30-летним опытом строительства треков. Проект пока только развивается, но в планах строительство отеля и запуск мотоэкскурсий по Камчатке.

В заключение визита Зарина Догузова встретилась с предпринимателями, которые победили в грантовом конкурсе Ростуризма и уже начали реализацию своих проектов. Первый проект Kamchatka freeride community выиграл грант Ростуризма на развитие существующих туристических маршрутов: на государственные средства будет закуплен дополнительный транспорт и туристическое снаряжение. Грантополучатель уже успешно реализовал на Камчатке проект Bay House – гостевой дом на берегу Авачинской бухты - и теперь планирует расширять набор услуг для туристов, включая экскурсии, морские программы, фототуры и многое другое.

Второй победитель конкурса находится на известном Халактырском пляже, который является излюбленным местом отдыха туристов и местных жителей. Проект Larga Place направлен на создание событийных мероприятий для гостей и жителей Камчатки, на средства гранта планируется расширить возможности уже действующей площадки с целью проведения культурно-развлекательных мероприятий. Событийные мероприятия являются неотъемлемой частью работы по привлечению турпотока, и на Камчатке сейчас их недостаточно. Проект позволит разнообразить отдых туристов и распределить турпоток в том числе и по ближайшим к Петропавловску-Камчатскому точкам притяжения.

По итогам поездки Зарина Догузова отметила, что ключевым фокусом развития туризма на полуострове в ближайшее время должна стать инфраструктура, с которой турист сталкивается сразу по прилете. Помимо этого, такие места, как Халактырский пляж, нуждаются в едином концептуальном туристическом мастер-плане, который предусматривает правильное развитие этого места на годы вперед без вреда для природы и возможность проводить время на пляже круглый год.