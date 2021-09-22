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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Юрий Трутнев поблагодарил дальневосточников за участие в выборах

12:00
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​Юрий Трутнев поблагодарил дальневосточников за участие в выборах

Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с завершением единого дня голосования.

«Уважаемые жители Дальнего Востока! Завершились выборы в Государственную думу Российской Федерации. Более 2,5 млн дальневосточников приняли участие в выборах. Избранные вами депутаты начнут совместную работу по обсуждению и принятию важнейших законов. Они будут создавать условия для развития отдельных территорий и всей нашей огромной страны. Я хочу поблагодарить вас за участие в выборах. Хочу пожелать новому составу Государственной думы успехов. Желаю жителям Дальнего Востока счастья и всего самого наилучшего», – отметил Юрий Трутнев.
Отметим, что на территории ДФО, помимо выборов депутатов Государственной думы, прошли выборы губернатора Хабаровского края, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти пяти дальневосточных регионов (Чукотского автономного округа, Камчатского и Приморского краёв, Еврейской автономной области и Амурской области).
юрий трутневвыборы-2021
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