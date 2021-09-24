​Яхтенный порт в Петропавловской гавани прошел сертификацию МЧС

Международный яхтенный порт, формируемый Корпорацией развития Камчатки в Петропавловской гавани, прошел сертификацию Главного управления МЧС по Камчатскому краю. Условия, созданные на причальных сооружениях КРКК, признаны соответствующими требованиям Правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации.

Яхтенному порту Корпорации присвоен регистрационный номер 41/0001. Это значит, что база-стоянка маломерных судов в Петропавловской гавани первая на Камчатке марина, прошедшая государственную сертификацию. Она же предоставляет владельцам яхт и катеров наибольший объём услуг с соблюдением необходимых мер безопасности. В марине созданы условия, исключающие базирование маломерных судов, использующихся для незаконного промысла морских биологических ресурсов.

Комплексный ремонт причальных сооружений, создание визит-центра, оборудование швартовочных мест спасательными средствами, системное формирование режимных мероприятий и диспетчерской службы – вот неполный перечень работ и процедур, которые КРКК потребовалось провести для выхода на планку соответствия федеральному стандарту оборудования баз-стоянок маломерных судов.

К приведенному списку следует добавить усилия Корпорации по улучшению экологии и условий мореплавания на арендуемой КРКК части акватории Петропавловской гавани. С этой целью со дна яхтенной марины подняты три затонувших судна – сейнеры «Снеригёво», «Моннерон» и шхуна «Ронд». Последнее из них еще находится у причалов яхтенного порта в ожидании утилизации.

Сергей Перковский, генеральный директор ООО «АВКА-ПРО» – предприятия, которое по заказу Корпорации ведет очистку дна яхтенного порта, рассказал о трудностях, которые возникли при подъёме «Ронда»:

«Мы столкнулись с тем, что корпус изрядно потрудившейся на своём веку шхуны японской постройки, конфискованной у российского владельца за незаконный промысел, имел высокую степень износа. Металл судна не выдерживал силы подъёма крепившихся к нему понтонов. В результате нам пришлось изменить стратегию работ. Судно мы подняли на поверхность в положении оверкиль. В ближайшие дни мы отбуксируем шхуну

на площадку утилизации. Некоторую задержку с завершением работ в Петропавловской гавани обусловило и то обстоятельство, что компания предоставляла оборудование водолазам Министерства обороны для подъёма затонувшего в Курильском озере вертолета».

«Мы также надеемся на скорое завершение работ по утилизации шхуны «Ронд, – сообщил заместитель генерального директора КРКК – руководитель хозяйственного комплекса «Фреза» Владимир Стегней. – Задержка с подъёмом судна не позволила нам, как изначально планировалось, установить третий швартовочный понтон, который по заказу Корпорации изготовлен в Приморье и доставлен на Камчатку в июле. Его использование позволит нам дополнительно разместить в яхтенной марине 16 единиц маломерного флота. Новые швартовочные места, к сожалению, все-таки не позволят нам удовлетворить заявки всех владельцев яхт и катеров, желающих базироваться в Петропавловской гавани. Но мы развиваемся, повышая и качество, и объёмы обслуживания. В настоящее время ведется монтаж санитарного узла, который начнет работать со следующего сезона».

«Формирование международного яхтенного порта является лишь одним направлением деятельности Корпорации на площадке бывшего судоремонтного завода «Фреза и прилегающей к ней территории, – продолжил разговор директор проектного офиса КРКК Михаил Костенец. – Здесь намечен к реализации крупнейший инвестиционный проект, который получил название «Общественно-туристический комплекс с международным яхтенным портом «Петропавловская гавань».

Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта, инициированного КРКК, на площадке ВЭФ-21 подписали Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ РФ и ООО КБ «Стрелка».

Стороны договорились о разработке концепции пространственного развития, мастер-плана и проведении комплексного анализа территории, на которой предстоит реализовать инвестиционный проект. Михаил Костенец подчеркнул, что в этой работе планируется широкое участие общественности. Проект пройдет через процедуру общественных слушаний.

Стоит задача превратить бывшие производственные площадки в яркий, легко узнаваемый символ Петропавловска-Камчатского. Концепция проекта предполагает строительство объектов культурного и социально-бытового назначения, призванных стать точками активного притяжения жителей и гостей края.

«С «Петропавловской гавани» запускается процесс коренной реновации исторической части краевого центра. Общественно-туристический комплекс призван стать манифестом современной архитектурной концепции города. Предстоит снести и реконструировать 31 объект недвижимости на площади в 17 гектаров и сформировать несколько инвестиционных площадок», – сообщил Михаил Костенец.

НА СНИМКЕ: шхуна «Ронд» в ожидании утилизации.