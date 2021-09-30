​Депутатам Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва вручили удостоверения об избрании

Вручение состоялось на первом общем собрании народных избранников.

Сегодня, 29 сентября, состоялось торжественное вручение удостоверений об избрании депутатам камчатского парламента 4-го созыва. С этого момента полномочия народных избранников, победивших на выборах в сентябре, подтверждены официально.

Удостоверения вручила председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

Она огласила итоги выборов и поздравила депутатов с началом их деятельности в краевом парламенте. Инга Иринина отметила, что явка на прошедших 19 сентября 2021 года выборах в Законодательное Собрание Камчатского края была выше, чем в 2016 году.

Добавим, что в состав Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва вошли представители шести партий. Партия «Единая Россия» получила 18 депутатских мест, пять представителей – от КПРФ, по одному депутату – от партий ЛДПР, «Новые люди», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».