Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 10:08, 30 Сентября, четверг
ночью 6°C
днем 12°C
ветер 5.6 м/с
Завтра 01 Октября
8 ... 10°C
ветер 5.8 м/с
  2. Новости
  3. Информация
  4. ​Депутатам Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва вручили удостоверения об избрании

​Депутатам Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва вручили удостоверения об избрании

09:30
35
​Депутатам Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва вручили удостоверения об избрании

Вручение состоялось на первом общем собрании народных избранников.

Сегодня, 29 сентября, состоялось торжественное вручение удостоверений об избрании депутатам камчатского парламента 4-го созыва. С этого момента полномочия народных избранников, победивших на выборах в сентябре, подтверждены официально.
Удостоверения вручила председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.
Она огласила итоги выборов и поздравила депутатов с началом их деятельности в краевом парламенте. Инга Иринина отметила, что явка на прошедших 19 сентября 2021 года выборах в Законодательное Собрание Камчатского края была выше, чем в 2016 году.
Добавим, что в состав Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва вошли представители шести партий. Партия «Единая Россия» получила 18 депутатских мест, пять представителей – от КПРФ, по одному депутату – от партий ЛДПР, «Новые люди», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

​Депутатам Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва вручили удостоверения об избрании 0​Депутатам Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва вручили удостоверения об избрании 1
избиркоминга ирининазаксобраниедепутаты
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
​Владимир СОЛОДОВ обратился к избранным депутатам Законодательного собрания Камчатского края
​Отопительный сезон стартовал в Петропавловске-Камчатском и ряде муниципальных образований края
​Александр КУЗНЕЦОВ: «Санаторий «Жемчужина Камчатки» остаётся в собственности Камчатского края»
​Ситуационный центр по выборам открылся в Петропавловске-Камчатском
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.