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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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Для камчатских специалистов стартовало обучение долговременному уходу за пожилыми людьми

09:40
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Для камчатских специалистов стартовало обучение долговременному уходу за пожилыми людьми

Очный этап обучения по программе «Долговременный уход: технологии и практики его осуществления» стартовал в Камчатском крае в рамках федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Об этом сообщили в министерстве социального благополучия и семейной политики региона.

«Я приехала прочитать курс, который называется «Долговременный уход, технологии и практики его осуществления». Прошло уже два дня занятий. Вчера мы изучили законодательную базу, узнали, что из себя представляет долговременный уход, а сегодня обсудили физиологические и психологические особенности пожилого человека. Ещё предстоит нам узнать техники ухода, оказание первой помощи при работе с пожилым человеком», – рассказала преподаватель Государственного автономного учреждения города Москвы «Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы» Светлана Моисеенко.

В очном обучении принимают участие заведующие отделениями, специалисты по социальной работе и другие специалисты организаций социального обслуживания населения Камчатского края. В течение недели они изучат новые и эффективные практики по организации системы долговременного ухода, отработают практические навыки и защитят собственные проекты.

старшее поколениедемографиясветлана моисеенко
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