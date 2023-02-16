Дело экс-сотрудника Росрыболовства о покровительстве камчатскому браконьеру дошло до суда

В Усть-Камчатский районный суд направлено дело бывшего инспектора территориального управления Росрыболовства, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), сообщили прокуратуре Камчатского края.

По версии следствия, преступление старший инспектор отдела контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам теруправления Росрыболовства совершил весной прошлого года.

Он не привлек к ответственности за браконьерский лов чавычи своего давнего приятеля – жителя поселка Ключи. А тот нелегальной рыбалкой причинил ущерб водным биоресурсам РФ на сумму более 100 тыс. рублей.

В итоге, браконьера осудили по административной статье. А его покровителя будут судить уже по уголовной. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Его имущество стоимостью 120 тыс. рублей арестовано.

Преступление раскрыли полицейские.