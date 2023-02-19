Этноплощадку «В гостях у каюра» посетили участники ярмарки «Сказочная Камчатка»

Встреча «В гостях у каюра» прошла на этническом стойбище собак «Кайныран» с участием делегаций Магаданской области, Чукотского АО и Республики Саха, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Мы впервые катались на упряжке, состоящей из профессиональных ездовых собак, а именно – из чукотских ездовых собак. Видели впервые камчатского медведя, который воспитан с малых лет в этнокомплексе. Также было представлено табунное коневодство. Все было очень интересно. Мы посетили обряд очищения, который провели в яранге. А также нам рассказали о культуре камчатских народов», – сказано в сообщении со ссылкой на руководителя лаборатории одежды коренных малочисленных народов Севера Республики Саха Михаила Андреева.

Гости ярмарки познакомились с работой питомника, где узнали о традициях и культуре ездового спорта в крае, о корякских принципах воспитания собак и способах изготовлении нарт.