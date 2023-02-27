Предрасположенность к алкоголизму может быть заложена в генах – врачи

У некоторых людей предрасположенность к алкоголизму заложена в генах. К такому результату пришли ученые университета Аризоны, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Ученые университета Аризоны провели эксперимент, в ходе которого изучили геном каждого участника, а также проанализировали их склонность к риску и взаимоотношения с близкими», – рассказали в Центре.

На основе полученных данных ученые выявили важную закономерность. Наиболее подвержены алкоголизму люди, склонные к рисковому поведению. Дело в том, что употребление крепких напитков — самый лёгкий способ получить острые ощущения. Поэтому правильный пример, эмоциональная поддержка семьи и близких снижает риск развития алкоголизма.

При этом важно помнить, что наследственность — не единственный фактор болезни.

«Не бойтесь обратиться за помощью к врачу или к любящему вас окружению. Они обязательно помогут справиться с чрезмерным употреблением алкоголя», – отметили медики.