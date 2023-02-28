Камчатские врачи напомнили об опасных последствиях наркомании

В России по инициативе Министерства РФ проходит неделя профилактики употребления наркотических веществ. Поэтому специалисты напоминают об опасных последствиях зависимости, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Наркомания – это непреодолимое влечение к психоактивному веществу. Основной признак ее развития – привыкание к наркотику, потребность увеличивать дозу и частоту приема, появление физической зависимости от наркотика – абстинентного синдрома, или «ломки», в отсутствие очередной дозы. Алкоголь и табак тоже относятся к психоактивным веществам, хоть юридически наркотиками не считаются, но также вызывают привыкание», – рассказали в Центре.

Там отметили, что все психоактивные вещества – яды, отравляющие в том числе и мозг. Из-за гибели клеток мозга у наркомана нарушается мышление, снижается интеллект и память. Кроме того, употребление наркотиков вызывает изменения психики, аналогичные шизофреническим: замкнутость, обеднение эмоциональных реакций, расстройства восприятия, двигательные нарушения. Кроме того, наркомания снижает физические способности и нарушает работу внутренних органов.

«Поскольку все яды в организме обезвреживаются печенью, прием наркотиков вызывает гибель ее клеток и развитие цирроза. А из-за постоянной стимуляции систем организма у наркоманов быстро истощается сердечная мышца и значительно снижается иммунитет. Кроме того, из-за пользования общими шприцами и частого отсутствия половой гигиены наркоманы нередко заражают друг друга гепатитами В и С, сифилисом и ВИЧ-инфекцией», – пояснили специалисты Центра.

По данным медицинской статистики, большинство наркоманов – молодые люди, в основном не старше 35-ти лет. Приобщение к наркотикам у многих происходит «за компанию», из-за желания казаться старше, для «борьбы с проблемами» или для получения острых ощущений.

«Наркозависимый человек лишается большинства своих социальных контактов. Из-за нарушения эмоционально-личностной сферы он становится неинтересен бывшим друзьям, а основным предметом его собственных интересов становится поиск и употребление очередной дозы», – рассказали в Центре.

Там также добавили, что гибель от употребления наркотиков наступает очень быстро, поэтому зависимость – один из важных факторов смертности среди молодежи.