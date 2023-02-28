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  4. Владимир Солодов встретился с молодежью Быстринского района на Камчатке

Владимир Солодов встретился с молодежью Быстринского района на Камчатке

17:30
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Владимир Солодов встретился с молодежью Быстринского района на Камчатке

Владимир Солодов встретился с молодежью Быстринского района на Камчатке, сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Ребята на встрече подняли вопрос жилья, трудоустройства и обучения.

«Хочу отметить очень активный настрой участников, и готовность развивать свои родные поселки, это, наверное, главное. Ребята верят в то, что здесь можно развиваться, можно реализовать себя и значит, что у Быстринского района есть большое будущее», – сообщил глава края.

Губернатор отметил, что сейчас молодых людей, как и их сверстников в других районах, волнует, прежде всего, жилищный вопрос.

«Интересно, что многие ребята готовы строить индивидуальное жилье. Будем оказывать им поддержку. Конечно, обсуждали и вопросы, связанные с трудоустройством, целевым обучением, развитием спортивных направлений», – добавил Владимир Солодов.

Этот год на Камчатке объявлен Годом молодежи.

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