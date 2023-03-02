«Берингия-2023»: каюры преодолели первые четыре этапа гонки

Участники «Берингии-2023» прошли еще два этапа гонки от реки Чаба до села Усть-Хайрюзово и завершили четвертый этап гонки, сообщает пресс-служба правительства региона.

«По итогам первых четырех этапов в тройке лидеров каюры: Алексей Попов, Николай Левковский и Андрей Семашкин», – рассказали в пресс-службе.

Маршрут гонки проходил по тундре, где влага из снежного покрова выдувается сильным ветром, что делает снег похожим на песок, такая поверхность травмоопасна для лап собак.

Поэтому около восьмидесяти процентов собак натерли себе лапы – каюры берут мази для обработки лап животных. Собаки, снятые с гонки, путешествуют в специальном боксе.

26 февраля в селе Эссо Быстринского района стартовала камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2023», участие в которой приняли девять каюров. Встретят каюров на финише в Усть-Камчатске. Протяженность трассы составит более 1 425 километров.