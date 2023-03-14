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Маршрут городского автобуса №7 столицы Камчатки станет прежним

14:09
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Маршрут городского автобуса №7 столицы Камчатки станет прежним

Аннулируют изменения в маршруте городского автобуса №7 Петропавловска-Камчатского, которые вступили в силу с 1 января 2023 года, – об этом сообщил глава краевой столицы Константин Брызгин на оперативном совещании правительства Камчатского края.

«Он на Силуэте по сути останавливался, и шел опять на Кирпичики, не доезжая до 10-го километра, как ранее. Много нареканий получили мы от граждан. И считаем, что целесообразно этот маршрут в прежнем виде восстановить. Единственное что, на сегодняшний момент трехмесячные контракты заключены. Соответствующие изменения в расписание мы внесем в июне месяце», – сказал Константин Брызгин.

Брызгин отметил, что жители краевой столицы разобрались в обновленной маршрутной сети, и большая часть жалоб не системные.


Подробнее об изменениях в схеме движения городских автобусов столицы Камчатки можно прочесть в статье «На перекладных: что будет с оптимизированной маршрутной сетью в Петропавловске-Камчатском»

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