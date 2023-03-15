Камчатский тральщик уничтожил «вражеские» мины в ходе учения в Авачинском заливе

Морской тральщик «Яков Баляев» Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожил в Авачинском заливе «вражеские» мины с применением самоходного подводного аппарата, сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Личный состав тральщика «Яков Баляев» в ходе проделывания прохода в условном минном поле применил автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин «Диез» и гидроакустическую станцию «Ливадия», – говорится в сообщении.

Моряки отработали дистанционный поиск макетов мин и их уничтожение с помощью самоходного подводного аппарата.

«В ходе тренировки были обезврежены все имитаторы мин», – подчеркивается в сообщении.

После подъёма самоходного подводного аппарата на борт экипаж «Якова Баляева» выставил трал и провёл за ним группу боевых кораблей ТОФ в назначенный район.