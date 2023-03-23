Жителей Камчатки приглашают на бесплатное флюорографическое обследование

Камчатцам бесплатно предлагают сделать флюорографию в краевом противотуберкулезном диспансере в рамках дня открытых дверей, сообщили в Центре медпрофилактики.

«Жителей края приглашают на бесплатное флюорографическое обследование. Проведение флюорографии – это социально ответственная диагностика, которая позволяет выявить злокачественную опухоль или туберкулёз ещё на ранней стадии, когда симптомы не проявляются. Каждый посетитель сможет получить консультацию врача-фтизиатра. Обследование проводится и для детей, и для взрослых», – сказано в сообщении.

Для проведения обследования необходимо предъявить паспорт, полис и СНИЛС.

Жителей края ждут 25 марта с 9.00 до 13.00 в краевом противотуберкулезном диспансере по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орджоникидзе, 9.