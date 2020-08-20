Есть ли будущее у горнодобывающей промышленности на Камчатке

Представители отрасли обозначили проблемы существования системы и вместе вели поиск их решения.

19 августа в рамках работы Центра развития Камчатки прошла стратегическая сессия на тему: «Развитие горнодобывающей промышленности»

В рамках сессии были выявлены актуальные на сегодняшний день проблемы и задачи системы горнодобывающей промышленности Камчатского края, такие как: нормативное регулирование, информационный фон, инфраструктура, геологоразведка, подготовка кадров и многие другие.

В рабочих группах участники подготовили и презентовали свои предложения по решению выявленных задач. Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дельнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.

Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.