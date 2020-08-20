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Жить и работать на Камчатке

Есть ли будущее у горнодобывающей промышленности на Камчатке

Есть ли будущее у горнодобывающей промышленности на Камчатке

Представители отрасли обозначили проблемы существования системы и вместе вели поиск их решения.

19 августа в рамках работы Центра развития Камчатки прошла стратегическая сессия на тему: «Развитие горнодобывающей промышленности»

В рамках сессии были выявлены актуальные на сегодняшний день проблемы и задачи системы горнодобывающей промышленности Камчатского края, такие как: нормативное регулирование, информационный фон, инфраструктура, геологоразведка, подготовка кадров и многие другие.

В рабочих группах участники подготовили и презентовали свои предложения по решению выявленных задач. Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дельнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.

Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.

центр развития камчатки, владимир солодов
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