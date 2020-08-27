Камчатка держится в числе регионов с наименьшим темпом прироста новых случаев с COVID-19

За последние сутки (27 августа) он составил всего 0,3%.

Наименьший темп прироста новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрирован в Москве, Московской области и Чеченской республике, где он составил 0,2%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Темпы прироста на уровне 0,3% фиксируются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, на Камчатке и в Кабардино-Балкарии, в Калужской, Брянской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Смоленской и Омской областях.

Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев заражения за минувшие сутки выявлено в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях.