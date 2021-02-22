Память Маргариты БАЙШУАКОВОЙ почтили на открытии гонки-пролога «Берингии – 2021»

Женщина-каюр «Берингии» и основатель эвенской общины «Нюлтен» Маргарита БАЙШУАКОВА ушла из жизни ночь на 9 февраля. В этом году гонка-пролог по решению оргкомитета посвящена её памяти.

«Давайте вспомним эту солнечную женщину минутой молчания и будем помнить её всегда, ведь человек жив, пока его помнят. Я хорошо помню, каким она была светлым, весёлым и жизнерадостным человеком», — сказал народный ведущий Анатолий Укипа, который был лично знаком с Маргаритой Аркадьевной.

С 2022 года будет также учреждён приз памяти Маргариты Байшуаковой. Его будут вручать женщинам-каюрам, дошедшим до финиша большой гонки «Берингия», а также людям, внёсшим вклад в сохранение и приумножение культуры коренных малочисленных народов Камчатки.

Маргарита Аркадьевна Байшуакова — каюр «Берингии». Впервые на старт гонки она вышла в 2006 году, долгие годы выступала за Карагинский район. В 2013 году Маргарита Байшуакова переехала в село Мильково, где основала эвенскую родовую общину «Нюлтен».