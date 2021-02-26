В Вилючинске прошло первое в этом году выездное заседание правительства Камчатского края

Новый формат работы органов власти стал постоянным по решению губернатора региона Владимира СОЛОДОВА.

«Первое заседание проводим в Вилючинске. Это особая территория стратегического назначения, она нуждается в повышенном внимании. Сегодня в Вилючинске новый глава — Сергей Игоревич Потапов. Как только он был назначен, мы договорились, что именно в таком формате проведём обсуждение ключевых вопросов, которые волнуют наших граждан», — сказал глава региона.

Он также добавил, что первоочередной вопрос — это приведение в порядок жилого фонда. По словам Владимира Солодова, несмотря на обилие аварийного или несоответствующего требованиям жилья, ни один дом не признан аварийным официально, поэтому не попал в нацпроект по расселению за счёт федеральных средств.

«Необходимо сделать всё, чтобы в следующую волну программы Вилючинск попал. Тем не менее мы завершаем строительство пяти жилых домов на 270 квартир. Сейчас окончательно отрабатываем с федеральным правительством выделение средств», — сказал глава региона.

Он также добавил, что необходимо решить вопрос по сносу аварийных и ветхих домов.

«Особенно острая ситуация в Рыбачьем. По итогам поездки министра обороны Сергея Шойгу было принято решение, что совместно с Минобороны при содействии края в этом году основные аварийные дома будут снесены. Сейчас обсудили детали, как эта работа будет построена», — сказал Владимир Солодов.

Одним из приоритетных направлений, которое обсудили на заседании, стал вопрос социальной сферы.

«Социальная сфера – основа качества жизни, поэтому она волнует жителей в первую очередь. Особое внимание здесь уделяется здравоохранению. В 2021 и 2022 годах нам предстоит дополнительно привлечь 14 врачей по наиболее востребованным в регионе специальностям: это терапевты, онкологи, кардиологи и другие «узкие» специалисты. В феврале в Вилючинске снова начал свою работу роддом – решился тот вопрос, который ставился неоднократно – и там уже появился на свет первый малыш. Вилючинк является одним из лидеров по приросту рождаемости в 2020 году среди муниципальных образований края. Это внушает оптимизм и показывает перспективы развития города», – добавил губернатор края Владимир Солодов.

В 2021 году в Вилючинске в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения начнётся ремонт кровель основных больничных корпусов и поликлиник, а на следующие годы заложены 250 миллионов рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений. Как отметил глава региона, не менее важным вопросом остаётся закупка медицинского оборудования. В этом году будут закуплены эндоскопические стойки на 38 миллионов рублей. Данное оборудование позволит проводить малоинвазивные операции в местных больницах.

Напомним, губернатор региона ранее отмечал, что в районах Камчатского края и в особенности на его северных территориях существуют проблемы, которые необходимо решать непосредственно на местах. Именно с этой целью краевое правительство приняло решение об организации нового формата работы — выездных совещаниях с профильными руководителями населённых пунктов.