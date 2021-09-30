​Первая сессия краевого парламента 4-го созыва пройдет 13 октября

29 сентября состоялось организационное собрание депутатов, избранных в Законодательное Собрание Камчатского края 4-го созыва. В нем участвовали 24 депутата.

По решению общего собрания избранных депутатов первая сессия состоится 13 октября. Для ее подготовки избрали оргкомитет во главе с депутатом от 11-го избирательного округа Юрием Ломакиным. В состав оргкомитета вошли представители нескольких партий.

«Главный вопрос состоявшегося собрания – это подготовка первой сессии, на которой будут сформированы рабочие органы Законодательного Собрания. Общим решением, единым голосованием был избран оргкомитет по подготовке первой сессии, куда вошли опытные депутаты, представители от «Единой России», КПРФ, ЛДПР. Заседание оргкомитета состоялось, его провел старейший депутат Юрий Валентинович Ломакин. Единогласно была утверждена повестка первой сессии, на которой предполагается рассмотреть вопросы об избрании руководящих органов и вопросы, необходимые для начала работы Законодательного Собрания. Мы готовимся к 13-му октября, когда состоится первая сессия», – сообщила член оргкомитета Ирина Унтилова.

Напомним, что новый депутатский корпус Законодательного Собрания Камчатского края был сформирован по итогам выборов, состоявшихся 19 сентября 2021 года. В краевой парламент вошли 13 депутатов по одномандатным избирательным округам и 14 депутатов по единому краевому избирательному округу.