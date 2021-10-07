​«Зов неба»: Камчатка отметила 85-летие легендарного перелёта Валерия ЧКАЛОВА

В сентябре в детской художественной школе Петропавловска-Камчатского завершилось большое творческое мероприятие «Зов неба», посвященное 85-летию беспосадочного перелета экипажа Героя Советского Союза, летчика-истребителя Валерия ЧКАЛОВА.

Камчатский библиограф и краевед Наталья Киселева прочла лекции для учащихся художественной школы, тем самым вдохновив юных участников для написания творческих работ. В краевой библиотеке им. Крашенинникова состоялась итоговая выставка рисунков, в которой приняли участие 25 ребят от 10 до 17 лет. А 15 сентября юных художников торжественно наградили и поблагодарили за участие в столь значимом для Камчатки мероприятии. Победителем конкурса «Зов неба» стал 10-летний Алексей Ерошин.

Эта выставка замкнула целый цикл событий, посвященных юбилею героического перелета, который Камчатка отметила 22 июля встречей экипажа авиалайнера SU-1730 в аэропорту им. Витуса Беринга. К нему начали готовиться заранее, в мае информационное агентство «Камчатка» создало двенадцатиминутный документальный фильм «Легендарный перелет». После встречи экипажа из Москвы состоялась видеоконференция во Дворце молодежи, в которой приняли участие более 80 представителей муниципалитетов со всей Камчатки. Самыми желанными гостями стали внучка Валерия Чкалова – Мария Лагарькова, доктор биологических наук, профессор МГУ, член-корреспондент РАН – и Ирина Александровна Захарова, директор Мемориального музея В.П. Чкалова в городе Чкаловске Нижегородской области. Программу вечера вели модератор, ведущий специалист Дворца молодежи Никита Тихенко и краевед Наталья Киселева, она же – главный инициатор и идейный вдохновитель празднования 85-летия беспосадочного перелета экипажа Чкалова. Зрители онлайн-конференции задали ее участникам вопросы о Валерии Чкалове и членах его экипажа – Георгии Байдукове и Александр Белякове – и получили исчерпывающие ответы.

По всей Камчатке в школах, библиотеках прошли лекции, игры, викторины на тему великого исторического события. 22 июля состоялась радиопередача «Серенада вдвоем», посвященная героическому перелету Чкалова, а главным гостем программы была Наталья Киселева.

Бюст Валерия Чкалова изготовила преподаватель детской художественной школы Анжелина Притыка. Баннер для рекламных щитов, эскизы, таблички на дома по улице Чкалова, эмблему празднования разработал директор детской художественной школы, член Союза художников Иван Царьков. Адресная табличка установлена в Петропавловске-Камчатском на доме 6 на улице Чкалова. Хозяин дома – житель Петропавловска Алексей Горев. Идея установить такие таблички на дома принадлежит также Ивану Царькову.

Сегодня готовится к печати книга Натальи Киселевой «Зов неба» – второе, дополненное издание. Книга будет подарена всем школам и библиотекам Камчатки.