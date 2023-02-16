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Реализацию первого этапа инвестиционных квот обсудили на совещании под председательством Юрия Трутнева

18:15
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Реализацию первого этапа инвестиционных квот обсудили на совещании под председательством Юрия Трутнева

Совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока прошло под председательством заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

В повестку совещания вошло обсуждение реализации первого этапа предоставления квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в инвестиционных целях.

«В Дальневосточном федеральном округе добывается более 70% российских водных биологических ресурсов, и несмотря на определённые трудности в связи с санкционной политикой недружественных стран, отечественные биоресурсы не перестали быть востребованными как на внутреннем рынке, так и у стран импортеров. По поручению Президента Российской Федерации разработан и внедрён механизм предоставления квот на добычу водных биоресурсов в обмен на инвестиции. Благодаря указанному механизму нефинансовой государственной поддержки заключены соглашения на строительство 64 рыбопромысловых судов, 41 судна-краболова и 27 рыбоперерабатывающих заводов. Объём инвестиций по договорам на строительство таких объектов составил свыше 293 млрд рублей (около 205 млрд – на строительство судов рыбопромыслового флота, 26,4 млрд – на строительство рыбоперерабатывающих заводов и 62 млрд рублей на строительство судов-краболовов). В настоящее время семь рыбопромысловых судов, четыре краболова и 25 заводов введены в эксплуатацию. Поступления в бюджет Российской Федерации составили 145 млрд рублей. Принятое Президентом решение привело к системным изменениям в рыбной отрасли», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Добавим, в Камчатском крае доли квот на добычу водных биологических ресурсов под инвестиционные обязательства по строительству восьми рыбоперерабатывающих заводов и 24 рыбопромысловых судов закреплены за 14 предприятиями. Фактический объем инвестиций составил 12 млрд рублей на строительство перерабатывающих заводов и 22 млрд рублей – строительство рыболовных судов. Уже построено семь рыбоперерабатывающих заводов и три средних траулера-сейнера. В 2023 году в рамках реализации инвестиционных проектов продолжится строительство одного завода и 21 судна рыбопромыслового флота, включая пять крупнотоннажных, 10 среднетоннажных и шести малотоннажных судов.

Также в ходе совещания вице-премьер отметил, что административная нагрузка на рыбаков должна быть минимальной, поэтому все заинтересованные ведомства должны принять меры для её максимального снижения путем устранения излишних процедур.

рыбная отрасльквотыюрий трутнев

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